Бойцы ВСУ: "Война заканчивается не переговорами, а капитуляцией одной из сторон. И это перемирие закончится боевыми действиями"

На востоке Украины продолжается перемирие, которое враг, к сожалению, использует для масштабного укрепления и расширения своих позиций. УНИАН пообщался с украинскими военными и волонтерами с передовой и узнал, что сейчас происходит «в окопах».

Вооруженные формирования РФ все активней используют на Донбассе беспилотники, перемирие нарушается все чаще. Об этом свидетельствуют и рассказы военнослужащих, и официальные сводки. Если на прошлой неделе в новостях ООС звучало: «Наблюдалась тишина», то сейчас все чаще говорится о неприцельном огне в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

16 сентября - потери. «Один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. В районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих», - сообщалось в сводке пресс-центра ООС.

Военнослужащие и волонтеры рассказали УНИАН, как на фронте работает российская инженерная техника, как за нашими позициями наблюдают с воздуха и с моря, и объяснили, почему от перемирия выигрывают, в первую очередь, боевики.

«Они готовятся»

Еще в первые недели перемирия (было объявлено 27 июля), бойцы, с которыми общался УНИАН, давали прогнозы, что «тишина» продлится недолго. Рассуждали так: «Начнет опадать листва, станут лучше видны наши позиции, и кто-то из них не выдержит». И если в августе фиксировались одиночные неприцельные выстрелы, то в сентябре - очереди.

Морпехи, которые стоят в Широкино, рассказали УНИАН, что «режим тишины» у них условный.

«Ночью и сегодня весь день слышим стрельбу на их полигоне, стреляет артиллерия, крупнокалиберные пулеметы. Не так давно в нашу сторону пустили пару очередей из пулемета, - говорит майор Павел Сухань. - Больше обстрелов не было, но копают постоянно, удлиняют окопы в нашу сторону. Это видно даже невооруженным глазом, минимальное расстояние до врага – 350 метров. Они готовятся».

Морпехи рассказывают, что враг осмелел, ходит по позициям в открытую. Начали чаще использовать «флот».

«Боевики часто выходят в море на отобранных у рыбаков моторных лодках (их снарядили пулеметами или гранатометами), становятся напротив Широкино и наблюдают за нами – видны блики биноклей», - продолжает Павел Сухань.

Все чаще видны вражеские беспилотники, хотя, по условиям этого перемирия, их применение ограничено.

«Пролетов стало больше. Нам летать не дают, с «инженеркой» строго, а про обстрелы вообще молчим. Раньше, хоть можно было дать очередь по коптеру, даже если не попадали, то это отпугивало», - рассказывают морпехи.

Волонтер Юрий Москалено говорит, что подобная картина - по всей лини фронта. Причем, враг летает «под крылом» беспилотников мониторинговой миссии.

«Иногда их коптеры прикрываются ОБСЕ-шными. Наши не открывают огонь, чтобы не сбить последние», - говорит Москаленко.

Против беспилотников также используют средства радиоэлектронной борьбы. В пресс-центре ООС сообщили, что недавно был подавлен летательный аппарат врага под Водяным.

«Они умело пользуются любыми нашими запретами»

О том, что враг восстанавливает позиции, бойцы ВСУ рассказывали УНИАН еще в августе. Так, под Золотым они слышали гул грузовика и характерный шум высыпающегося щебня (прямой видимости на том участке нет). И, по словам Москаленко, работает не только строительная, но и военная инженерная техника.

«Враг укрепляется быстрыми темпами по всей линии фронта: и на Светлодарской дуге, и под Горловкой, и на южном направлении. Они используют российские машины для рытья траншей. Работают, как по учебнику, делают блиндажи глубокими и крепкими. У нас так строят только те, кто прошел через встряски в боях, и понимает ценность укреплений, - отмечает Юрий Москаленко. - Ничего нового в этом нет. Они всегда так себя вели. Ни одно из двух с лишним десятков перемирий, которые у нас были с мая 2013 года, не было нам на пользу. Мы нерационально использовали это время, а они восстанавливали, укрепляли, углубляли, расширяли позиции. Бетонировали даже под обстрелами, а сейчас им никто не мешает. Они знают, что нашим нельзя открывать огонь, и пользуются этим. Они умело, грамотно используют любые наши запреты».

Военнослужащий подразделения, которое находится на Светлодарской дуге, Тарас Степура утверждает, что у оккупационных войск идеальные условия для фортификационных работ, минирования, разведки.

«Они восстановили часть разрушенных опорных пунктов. Обустроили новые огневые точки. Зашли на отдельных участках в «серую зону». Делают это, возможно, для обустройства секретов, минирования», - говорит Тарас.

По его словам, такое перемирие выгодно, в первую очередь, боевикам. «Да, в наших подразделениях «тишина» тоже используется с пользой. Однако, в общем, мы потеряли больше, - продолжает Степура. - У нас было преимущество по огневому поражению. Это касается не каждого участка фронта, но по крайней мере тех мест, где стояли наиболее боеспособные бригады с боевыми командирами, которые воюют, а не зарабатывают деньги. Активные действия таких бригад приводили к демотивации врага, на отдельных участках они боялись выходить на позиции. На Светлодарской дуге их потери были несравненно больше, чем наши».

«Веры той стороне нет»

Волонтеры рассказывают, что на фронте продолжают обсуждать «инспекцию» наших позиций вблизи Шумов. Напомним, 5 сентября главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по украинским позициям, якобы из-за нарушения договоренностей. Обещанный обстрел «перенесли». 9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание. Участники консультаций договорились о совместной «инспекции» в районе Шумов, появилась информация, что в украинских окопах собирается появиться российский генерал. Но 10 сентября в ОПУ заявили, что «одноразового инспектирования» не произойдет «в связи с постоянным изменением запросов российской стороны».

«Какие могут быть настроения у тех, кто приехал защищать свою землю, когда сепары записывают видео: «Будете делать то, что мы скажем!»? Все возмущены «инспекцией» наших позиций. Они же ее не отменили, перенесли. Это предательство. Почему должны инспектировать землю российские офицеры? Их же здесь нет? Это недопустимо. Ребята хоронят побратимов, и тут приходит человек, который по ним стрелял? Как такое может быть?», - возмущается волонтер Юлия Толмачева.

Многие уверены, что перемирие ненадолго: «Все ждут обострения. Никто бы не укреплялся, если бы готовился к миру. Искры будет достаточно, чтобы все началось по новой».

«Все спрашивают: «Когда это наконец закончится?». Тишина гнетет. Гнетет неизвестность. Веры той стороне нет, там улучшают позиции, а мы не можем. Перемирие закончится, они станут сильнее. Мы их все равно остановим, как и раньше. Победа будет за нами, но из-за политиков ее цена возрастет», - говорит Павел Сухань.

Юрий Москаленко добавляет: «Если это война – она должна быть войной. Не будем давать ответ – ничего не изменится. Война заканчивается не переговорами, а капитуляцией одной из сторон. А это перемирие закончится, как и все предыдущие - боевыми действиями».

Влад Абрамов

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