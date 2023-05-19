По мнению Коваленко, западные союзники смогут предоставить ВСУ современные истребители уже во второй половине этого года.

Украина вполне может получить от партнеров современные истребители F-16, поскольку назревание этого решения становится все более явным.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он напомнил, что F-16 это один из самых массовых в своем классе самолетов в мире и их было выпущено более 4600.

"Ситуация как и с танковой коалицией - Украине нужен был самый массовый современный танк с орудием калибра 120-мм. К таковым относятся Leopard 2 и Abrams", - пояснил эксперт.

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Но, как отметил он, первой Украине предложила свои танки Великобритания и именно она катализировала процесс поставок более массовых Leopard 2 и Abrams. "Аналогично будет и с F-16, они основа наших будущих ВС ВСУ. Но, не исключено, что первыми могут оказаться несколько иные", - высказал мнение Коваленко.

"Самое главное - мы получим западные боевые самолеты во второй половине 2023 года... Все идет именно в этих временных рамках", - отметл он.

F-16 для Украины

По оценкам издания Yahoo News, научить украинских пилотов летать на F-16 можно будет за 4 месяца, а не за 16, как считали ранее. При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что самолетов F-16 нет ни в Германии, ни в Великобритании.

Ожидается, что вопрос поставки Украине истребителей будет рассмотрен на встрече министров обороны стран-членов НАТО в июне.

А 19 мая администрация президента США Джо Байдена сообщила европейским союзникам, что США разрешат им передавать истребители F-16 Украине.

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