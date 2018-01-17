В "ЛДНР" начали преследование и аресты лиц, вернувшихся после обмена пленными – разведка

На территории псевдореспублик начали преследование и аресты лиц, вернувшихся после обмена пленными. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«По данным разведки штаба АТО, на территориях псевдореспублик начаты преследование, аресты и показательные осуждения лиц, вернувшихся в самопровозглашенную «ДНР» после обмена пленными. Сотрудники так называемого «МГБ ДНР» инкриминируют бывшим боевикам сотрудничество с украинскими спецслужбами», - говорится в сообщении.

В частности, 28 декабря 2017 года задержан гражданин Сиренко С.О. 1984 г.р., который был передан «ДНР» в рамках процедуры обмена пленными, а 6 января 2018 этим же «ведомством» были задержаны члены «Союза военнопленных и политзаключенных Донбасса» Максим Гармаш и Сергей Бабич.

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«В то время, когда вся Украина почетно встретила освобожденных из плена героев, заботится и оказывает им всестороннюю поддержку и помощь, непризнанные республики осуждают своих «защитников» на сроки от 14,5 до 18 лет заключения в колониях строгого режима», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.