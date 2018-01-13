Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали рост количества взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 662 взрыва в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 10 января в 19:30 11 января, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Отмечается, что СММ ОБСЕ констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, что и за предыдущий отчетный период, а также увеличение количества таких нарушений в Луганской области.

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"Днем 11 января, находясь на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая в течение приблизительно 4 часов, члены патруля Миссии слышали 3 взрыва неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Также, находясь в подконтрольном "ДНР" г. Докучаевск в течение примерно 40 минут, команда СММ слышала 23 взрыва неопределенного происхождения, а также очереди и выстрелы из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В Луганской области Миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав в частности 42 взрыва.

Так, находясь в подконтрольном "ЛНР" пгт Малониколаевка, наблюдатели слышали 20 взрывов, по оценке, связанных с проведением учений с боевой стрельбой.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали на оккупированной территории 35 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и 13 122-мм гаубиц Д-30 "Жаба", не отведенных от линии разграничения.