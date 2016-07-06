На Яворивском полигоне завершаются международные военные учения Rapid Trident-2016 (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, учения начались 27 июня и завершатся 8 июля.

Участие в учениях принимают более 1800 военнослужащих из 14 стран мира. С украинскими военными опытом делятся коллеги преимущественно из стран-членов НАТО.

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К военным маневрам привлекается бронетехника и армейская авиация, также проводятся учебные стрельбы из стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году запланировано участие подразделений Вооруженных сил Украины в 10 многонациональных учениях.