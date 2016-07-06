На Яворивском полигоне завершаются международные военные учения Rapid Trident-2016 (фоторепортаж)
18:54, 06 июля 2016Война
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На Яворивском полигоне в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области продолжаются украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident-2016.
Участники учений Rapid Trident-2016 / Фото УНИАН
Как сообщал УНИАН, учения начались 27 июня и завершатся 8 июля.
Участие в учениях принимают более 1800 военнослужащих из 14 стран мира. С украинскими военными опытом делятся коллеги преимущественно из стран-членов НАТО.
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К военным маневрам привлекается бронетехника и армейская авиация, также проводятся учебные стрельбы из стрелкового оружия.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году запланировано участие подразделений Вооруженных сил Украины в 10 многонациональных учениях.
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