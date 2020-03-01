КПВВ "Марьинка" возобновил работу после вражеского обстрела

29 февраля в результате обстрелов украинских позиций у КПВВ «Марьинка» получили ранения двое бойцов.

Контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» сегодня возобновил работу после вчерашнего обстрела дорожного коридора «Донецк-Курахово».

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Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Сегодня утром, учитывая стабилизацию ситуации с безопасностью в пределах дорожного коридора «Донецк-Курахово», командующим Объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка», - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода.

В пограничном ведомстве добавили, что остальные КПВВ на линии разграничения также начали работу по графику весеннего периода, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30.

Как сообщал УНИАН, 29 февраля в результате обстрелов украинских позиций возле контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, получили ранения двое бойцов. Пропуск через контрольный пункт был временно приостановлен.

С 1 марта контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на весенний график работы. Пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.