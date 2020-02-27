В ОБСЕ заявили, что вопрос новых участков разведения сил на Донбассе требует доработки

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау призвала стороны соблюдать приверженность полному прекращению огня.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что вопрос определения новых участков разведения сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе требует доработки.

Об этом Грау заявила после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске 26 февраля 2020 года, сообщается на сайте ОБСЕ.

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«Прекращение огня является ключевым положением Минских соглашений. Поэтому события последних дней не могут не тревожить. На прошлой неделе мы все стали свидетелями всплеска нарушений режима прекращения огня в Луганской области, в том числе с применением оружия, запрещённого Минскими соглашениями. Гражданское население вновь заплатило высокую цену. Это неприемлемо», - сказала Грау.

Она в который раз призвала стороны соблюдать приверженность полному прекращению огня.

Также Грау сообщила, что наряду с общей ситуацией безопасности на Донбассе в центре внимания рабочей подгруппы по безопасности обсуждались вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств.

«Стороны уделили много времени и усилий этому вопросу, однако он ещё требует доработки», - отметила спецпредставитель ОБСЕ.

Также она сообщила, что вчера на заседании подгруппы по безопасности были затронуты вопросы противоминной деятельности.

«Напоминаю, что главной причиной жертв среди гражданских лиц (а в этом году это 8 человек из 14-ти) остаются мины», - отметила Грау.

Кроме того, гуманитарная рабочая подгруппа ТКГ обсуждала вопросы, связанные с обменом удерживаемыми лицами, обеспечением эффективного поиска пропавших без вести и возможностями открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

По ее словам, экономическая рабочая подгруппа уделила особое внимание вопросам выплаты пенсий и водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Политическая рабочая подгруппа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, а также имплементацией «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство», - сообщила Грау.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран «нормандского формата» во время встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств в трех новых местах. Предварительно согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года.

12 февраля участники Трехсторонней контактной группы практически согласовали, что одним из трех новых участков для разведения станет район возле населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

26 февраля в Минске прошло следующее заседание участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что на встрече, несмотря на обсуждение вопроса о дополнительных участках разведения, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва оккупантами через линию разграничения 18 февраля в Луганской области свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.