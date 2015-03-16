ОБСЕ: боевики “ДНР” передали украинским медикам останки тел троих украинских солдат

Об этом говорится в отчете организации за 15 марта, опубликованном сегодня, 16 марта.

В частности, отмечается, что в Коминтерново (88 км на юго-восток от Донецка) 14 октября Специальная мониторинговая миссия способствовала процессу передачи останков тел троих украинских солдат со стороны боевиков “ДНР” медикам украинских Вооруженных сил.

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Тела указанных солдат были раскопаны представителями “ДНР” в подконтрольном им поселке Заиченко в Донецкой области (примыкает к подконтрольногму Украине Коминтерново), где они находились сентября 2014 года.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что под завалами Донецкого аэропорта продолжают находить тела украинских военных.