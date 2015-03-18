За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще 5 получили ранения
13:25, 18 марта 2015Война
385 0
В штабе отметили, что военнослужащий погиб из-за активных обстрелов.
REUTERS
За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, 5 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеПорошенко посмертно наградил волонтера по прозвищу "Чубака" орденом Богдана Хмельницкого
«За минувшие сутки в результате активных обстрелов мы потеряли одного военнослужащего, еще пятеро получили ранения», - сказал он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter