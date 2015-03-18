Тымчук: Командование боевиков пытается создать единую вертикаль управления наемниками

Командование российско-террористических войск продолжает использовать перемирие для наращивания боевого потенциала и структуризации всех вооружённых формирований «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

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"Создается единая вертикаль управления, обучения личного состава, совершенствования системы снабжения и обеспечения (в том числе боевого). Россия активно наращивает процесс переброски и накопления материально-технических ресурсов в «ЛНР» и «ДНР», необходимых для дальнейшего ведения боевых действий с оккупированных территорий Украины - фактически создается ресурсная база для дальнейшей эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

В интересах создания и усиления сформированных ударных тактических групп командование российско-террористических войск продолжает перегруппировку и сосредоточение своих подразделений на определённых участках. В частности, в течении суток зафиксирована переброска ротной тактической группы (7 танков, 11 ББМ), при поддержке двух минометных батарей (восемь 120-мм миномётов) в район н.п.Станица Луганская.