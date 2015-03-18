Боевики поставили "смотрящих" на захваченные предприятия Донбасса – нардеп

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

«На предприятиях на территории, контролируемой «ДНР», появились так называемые «уполномоченные республики» (по сути финансовые «смотрящие»). Главной их обязанностью является контроль за прохождением финансовых средств на предприятиях и обязательная уплата «сборов и налогов республики»», - сообщает Тымчук.

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По информации ИС, по инициативе руководства «ДНР» боевиками заявлено о реализации собственной «продовольственной программы».

«Между тем, на территории, контролируемой «ДНР», фактически полностью разрушена сельскохозяйственная инфраструктура, отсутствует исправная сельскохозяйственная техника, семенной фонд», - отмечает Тымчук.

Тем временем, в «ЛНР» официально объявлено о «временной приостановке выплат пенсий и социальных пособий». Вместе с тем, отмечается резкий скачок цен на территории, контролируемой «ЛНР». По некоторым наименованием скачок составил до 70-80%, отдельные наименования полностью исчезли с прилавков.