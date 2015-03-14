Под завалами Донецкого аэропорта продолжают находить тела украинских военных - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии за 13 марта, опубликованном в субботу.

Наблюдатели миссии отмечают, что во время пребывания на месте нового терминала Донецкого аэропорта, они наблюдали за прибытием представителей самопровозглашенных ”служб по чрезвычайным ситуациям ДНР” вместе с 20 пленными, которые по словам представителей боевиков, являются украинскими солдатами. Вскоре после прибытия пленные сразу же начали поиски погибших солдат Вооруженных сил Украины.

”Специальная мониторинговая миссия видела два тела, которые были подняты из-под завалов и подготовлены для перевозки. После предварительной идентификации тел были собраны личные принадлежности и переданы представителям Международного комитета Красного Креста, которые также присутствовали на месте”, - говорится в сообщении.

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Кроме того миссия ОБСЕ сообщает, что во время пребывания возле Донецкого аэропорта наблюдатели между 12.10 и 12.20 слышали 15 взрывов в юго-западном направлении от своего места пребывания.

Вместе с тем, между 12.25 и 13.43 представители ОБСЕ зафиксировали 31 взрыв на юг от своих позиций.

В обоих случаях наблюдатели не смогли определить тип оружия, которое использовалось, точное расстояние, откуда велся огонь, а также не смогли определить - это был входящий или исходящий огонь.

С 13.34 и 13.49 они слышали примерно 20 одиночных выстрелов из стрелкового оружия в районе, расположенном примерно в 500-700 метрах на юго-восток от позиций наблюдателей.