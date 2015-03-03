После таинственного боя в Мариуполь привезли одного погибшего и двух раненых бойцов - СМИ

У другого тяжелое ранение в грудь, он в реанимации, пишет ТСН.

"Множественные осколочные ранения лица и грудины. Прооперировали. Состояние его средней степени тяжести. Сейчас он стабилен. В сознании, адекватен, ориентирован. И чувствует себя относительно неплохо", - рассказал о раненом заведующий отделением реанимации Виталий Грицай.

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Третий ранен в плечо.

Где наши бойцы получили ранения - в штабе комментировать отказываются.

По информации источников стало известно, что бой был в поселке Гнутово. Вроде бы наши спецназовцы столкнулись с вражеской диверсионной группой.