После таинственного боя в Мариуполь привезли одного погибшего и двух раненых бойцов - СМИ
04:43, 03 марта 2015Война
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В мариупольскую больницу в понедельник час назад привезли трех раненых бойцов. Один из них умер.
После таинственного боя до Мариуполя привезли одного погибшго и двух раненых бойцов / УНИАН
У другого тяжелое ранение в грудь, он в реанимации, пишет ТСН.
"Множественные осколочные ранения лица и грудины. Прооперировали. Состояние его средней степени тяжести. Сейчас он стабилен. В сознании, адекватен, ориентирован. И чувствует себя относительно неплохо", - рассказал о раненом заведующий отделением реанимации Виталий Грицай.
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Третий ранен в плечо.
Где наши бойцы получили ранения - в штабе комментировать отказываются.
По информации источников стало известно, что бой был в поселке Гнутово. Вроде бы наши спецназовцы столкнулись с вражеской диверсионной группой.
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