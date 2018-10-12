Сбивали вражеский беспилотник: военные объяснили падение снаряда во двор школы в Лисичанске

Военные отметили, что над Лисичанском зафиксировали два вражеских беспилотника, что несли угрозу для мирных жителей.

Части ракеты упали возле школы в Лисичанске в результате сбития украинскими военными вражеских БПЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Север". Там отметили, что над Лисичанском зафиксировали два вражеских беспилотника, которые несли угрозу для мирных жителей.

"Сегодня утром, 12 октября, дежурными средствами противовоздушной обороны ЭТУ "Север" были обнаружены 2 беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Оба БПЛА были идентифицированы как ударные и те, что несут угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Было принято решение о применении средств ПВО. В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение воздушной цели произошло на высоте 2 тысяч метров. Во время поражения никто из гражданского населения не пострадал.

"Этот случай в очередной раз подтверждает цинизм и наглость врага. Потому что именно в эти дни в Лисичанске и Северодонецке проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины", - добавили военные.

Как сообщал УНИАН, 12 октября над Лисичанском прогремел взрыв. На территорию школы №27 упала часть зенитно-ракетного комплекса «Оса». Детей из школы эвакуировали, занятия были приостановлены. Части ракеты, упвшие возле школы, были не боевыми и не несли угрозы для гражданского населения.