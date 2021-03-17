Сегодня, 17 марта, в Ирландии отмечают ежегодный праздник в честь покровителя страны - святого Патрика.

Ирландия отмечает день святого Патрика. В честь этого в небо над Дублином взлетели 500 дронов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, пять сотен дронов поднялись в ночное небо и устроили яркое шоу: формировали в полете фигуры - в частности, надписи "любовь", "дом", изображение раскрашенной в традиционный для ирландцев зеленый цвет нашей планеты и надпись "мы любим Ирландию".

День святого Патрика - культурный и религиозный ирландский национальный праздник, который ежегодно отмечают 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.

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Автор: Екатерина Лиманская