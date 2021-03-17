Ирландия отмечает день святого Патрика. В честь этого в небо над Дублином взлетели 500 дронов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеЯрко-розовая сказка: в садах Каталонии одновременно расцвели тысячи деревьев (фоторепортаж, видео)
Как отмечается, пять сотен дронов поднялись в ночное небо и устроили яркое шоу: формировали в полете фигуры - в частности, надписи "любовь", "дом", изображение раскрашенной в традиционный для ирландцев зеленый цвет нашей планеты и надпись "мы любим Ирландию".
День святого Патрика - культурный и религиозный ирландский национальный праздник, который ежегодно отмечают 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Спешите увидеть: в киевском ботсаду в полном разгаре сезон цветения азалий (фоторепортаж)
- Киевляне облюбовали оранжерею столичного ботсада: чем удивляет местный орхидариум (фоторепортаж)
- "Борис, кто оплатит счет?": как живут постояльцы карантинных отелей в Великобритании (фоторепортаж)
- Тропики посреди города: как попасть в оранжерею столичного ботсада Фомина (фоторепортаж)
- В небе над Берлином появились необычные облака (фотоподборка, видео)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.