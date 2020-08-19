Морской отдых на "длинные" выходные: "УЗ" ко Дню независимости назначила дополнительные поезда

Отмечается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в приазовском направлении ко Дню независимости Украины назначила дополнительные поезда по маршруту Одесса - Киев и Львов - Одесса.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ .

В частности, 22 и 24 августа в обоих направлениях осуществит рейсы поезд № 224/223 Одесса - Киев. Из Киева отправление в 8:06 и прибытие в Одессу в 18:18. Отправление из Одессы в 11:03 и прибытие в Киев в 20:31.

Поезд № 168/167 Львов - Одесса в обоих направлениях осуществит рейсы 22, 24, 26, 28 и 30 августа. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. В обратном направлении отправление в 10:16 и прибытие во Львов в 21:05.

В пресс-службе напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса.

«Также усиленно обработку постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен САНИТАЙЗЕР, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

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Автор: Екатерина Гирнык