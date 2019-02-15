Осенью с аэродрома в Белой Церкви могут запустить международные авиарейсы

В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме «Белая Церковь» ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год с нынешних 73.

Открытие международного пункта пропуска на базе аэродрома в Белой Церкви в рамках программы развития региональных аэропортов может состояться осенью текущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на итоги рабочей поездки главы ведомства Владимира Омеляна в Киевскую область для ознакомления с производственными мощностями КП «Белоцерковский грузовой авиационный комплекс».

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«Это (открытие международного пункта пропуска – УНИАН) даст возможность выполнять с аэродрома «Белая Церковь» прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно осенью 2019», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.

В сообщении подчеркивается, что развитие регионального аэропорта «Белая Церковь» и создание на его базе мультимодального грузового комплекса является одной из приоритетных задач Министерства инфраструктуры.

«Развитие регионального аэропорта «Белая Церковь» и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом. В 2018 году осуществлено 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме «Белая Церковь» ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год», - цитирует пресс-служба Омеляна.

Также сообщается, что в рамках программы технической помощи ЕС уже подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование (пре-ТЭО) создания мультимодального грузового комплекса.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Омелян сообщил о решении предоставить аэродрому в Белой Церкви в мае международный статус и в августе запустить грузовые перевозки на регулярной основе.

В настоящее время аэропорт может принимать грузы, однако отсутствие международного статуса препятствует развитию грузового комплекса.

В феврале 2018 года Министерство инфраструктуры сообщило о планах до 2020 года создать международный аэропорт "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также обеспечить развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Специалисты ведомства оценили ориентировочную стоимость проекта в 52 млн евро, а ориентировочный срок реализации - 2018-2020 годы.