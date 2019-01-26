В Индии из водоема возле самой высокой статуи мира вывозят крокодилов для удобства туристов

Отметим, что к «Статуи единства» нет железнодорожного транспорта, и большинство туристов добираются туда на автобусах.

В Индии около 300 крокодилов начали перемещать из водоема возле высокой статуи мира, чтобы посетители могли воспользоваться услугами гидросамолета.

Животных, длиной около 3 метров, заманивают в металлические клетки и отправляют в другую часть западного штата Гуджарат, пишет Громадське со ссылкой на BBC.

Представитель лесного хозяйства Анурадха Саху заявил, что такое указание поступило от правительства штата «из соображений безопасности, когда приток туристов увеличился».

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Отметим, что к «Статуи единства» нет железнодорожного транспорта, и большинство туристов добираются туда на автобусах.

Экологи и зоозащитники критиковали этот план. Директор общественного научного центра Итендра Гавали заявил, что решение о перемещении крокодилов является нарушением законодательства об охране дикой природы страны.

«Кроме того, правительство не придумало, где будет безопасно выпустить крокодилов», — добавил он.

На сегодня около десятка крокодилов вывезли из их среды существования.

Have we collectively lost our minds? https://t.co/sGCj2KWgAQ — Bittu Sahgal (@BittuSahgal) January 25, 2019

Напомним, в октябре в Индии завершили строительство самой высокой статуи мира высотой 182 метра, то почти вдвое выше, чем Статуя Свободы в Нью-Йорке. Возведение статуи обошлось в 29,9 миллиарда рупий (430 миллионов долларов). В нем было привлечено 2,5 тысячи рабочих и несколько сотен рабочих-мигрантов из Китая.