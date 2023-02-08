Смартфон получил титановый корпус со скругленными краями и плоским экраном в стиле Apple Watch Ultra.

В сети появилась концепт-иллюстрация флагманского смартфона iPhone Ultra, слухов о котором становится все больше.

В представлении дизайнера Йонаса Дэнерта, смартфон позаимствует много элементов Apple Watch Ultra, среди которых особенно выделяется титановые шасси. В результате получился сверхпрочный айфон с плавными деталями.

Из других заметных изменений относительно текущих моделей:

выступы под физическими кнопками; Видео дня

увеличенная до 12 мм толщина под емкий аккумулятор;

программируемая кнопка и порт USB-C в расцветке "международный оранжевый" – тоже как у Apple Watch Ultra.

Автор подчеркнул, что сделал концепт в качестве упражнения: возможно ли адаптировать язык дизайна Watch Ultra под iPhone.

Когда выйдет "титановый" айфон

Пока аналитики и инсайдеры не пришли к единому мнению о годе выхода iPhone Ultra. Изначально, предполагалось, что Apple заменит версию Pro Max в линейке 2023 года на флагманскую модель с приставкой Ultra, но теперь прогнозы сместились на 2024 год. Поэтому, возможно, речь идет о линейке iPhone 16.

Единственное, что можно с уверенностью сказать – это будет самый надежный, топовый и дорогой iPhone. Приставкой Ultra Apple хочет еще больше подчеркнуть "премиальность" самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

Предполагается, что такой айфон получит более производительный процессор, оптический 10x-зум и улучшенную селфи-камеру. Вдобавок он станет первым "титановым" айфоном, слухи о котором ходят уже несколько лет.

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