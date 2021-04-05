Звездная легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась новой яркой фотографией.
25-летняя прыгунья в длину выложила в Instagram фото, где хорошо виден ее потрясающий бюст.
Фолловеры традиционно одарили девушку комплиментами в комментариях: "Пышная!", "Экстремально красивая", "Я ставлю 100 баллов", "Удивительная", "Разве можно быть настолько красивой?".
Спортсменка раньше тоже удивляла в Instagram своими формами.
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Марина Бех-Романчук: главные достижения
- Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины в прыжках в длину.
На Олимпийских играх 2016 года украинка стала 12-й.
Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.
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