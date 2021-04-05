Марина Бех-Романчук / фото gathletics.com.ua

Звездная легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась новой яркой фотографией. 

25-летняя прыгунья в длину выложила в Instagram фото, где хорошо виден ее потрясающий бюст.

фото іnstagram.marynabekh

Фолловеры традиционно одарили девушку комплиментами в комментариях: "Пышная!", "Экстремально красивая", "Я ставлю 100 баллов", "Удивительная", "Разве можно быть настолько красивой?".

Спортсменка раньше тоже удивляла в Instagram своими формами. 

Читайте также"И как теперь уснуть?": украинская теннисистка Костюк показала роскошную фигуру в купальнике (фото)

Марина Бех-Романчук: главные достижения

  • Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины в прыжках в длину.

  • На Олимпийских играх 2016 года украинка стала 12-й. 

  • Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем