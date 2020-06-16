ФИФА представила звезд мирового футбола в ретро-образах (фото)

Таким образом организация отметила 50-летие с момента проведения чемпионата мира-1970.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила, как могли бы выглядеть нынешние звезды, если бы они выступали на чемпионате мира 1970 года в Мексике.

ФИФА представила ретро-образы бразильца Неймара из ПСЖ, его одноклубника и чемпиона мира в составе сборной Франции Килиана Мбаппе, а также капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Фото сделаны в формате старых карточек с портретами спортсменов, которые часто коллекционируют болельщики.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист сборной Франции анонимно продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе.

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