ФИФА представила звезд мирового футбола в ретро-образах (фото)
09:54, 16 июня 2020Футбол
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Таким образом организация отметила 50-летие с момента проведения чемпионата мира-1970.
Месси - главная звезда сборной Аргентины / фото fifa.com
Международная федерация футбола (ФИФА) представила, как могли бы выглядеть нынешние звезды, если бы они выступали на чемпионате мира 1970 года в Мексике.
ФИФА представила ретро-образы бразильца Неймара из ПСЖ, его одноклубника и чемпиона мира в составе сборной Франции Килиана Мбаппе, а также капитана "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Фото сделаны в формате старых карточек с портретами спортсменов, которые часто коллекционируют болельщики.
фото twitter.com/FIFAWorldCup
фото twitter.com/FIFAWorldCup
фото twitter.com/FIFAWorldCup
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист сборной Франции анонимно продал золотую медаль ЧМ-2018 на аукционе.
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