Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, вероятно, закрутил новый роман. Прошло всего два месяца как 25-летний хавбек порвал отношения с моделью Руби Мэй по курьезной причине и вот он уже целуется с новой девушкой.
Футболиста сборной Англии заметили в компании со старшей дочерью главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Марией.
Об этом сообщает The Sun.
20-летняя красавица и молодой человек целовались на крыше лондонского бара Cloud 9, не стесняясь показать себя вместе публике.
По информации источника, молодые люди познакомились в апреле. Сама Мария отмечает, что они "просто друзья".
У Гвардиолы трое детей, среди которых Мария самая старшая. Также Пеп воспитывает 18-летнего сына Мариуса и 13-летнюю дочь Валентину.
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