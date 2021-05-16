Деле Алли ухаживал за Марией Гвардиолой.

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли, вероятно, закрутил новый роман. Прошло всего два месяца как 25-летний хавбек порвал отношения с моделью Руби Мэй по курьезной причине и вот он уже целуется с новой девушкой.

Футболиста сборной Англии заметили в компании со старшей дочерью главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Марией.

Об этом сообщает The Sun.

20-летняя красавица и молодой человек целовались на крыше лондонского бара Cloud 9, не стесняясь показать себя вместе публике.

По информации источника, молодые люди познакомились в апреле. Сама Мария отмечает, что они "просто друзья".

У Гвардиолы трое детей, среди которых Мария самая старшая. Также Пеп воспитывает 18-летнего сына Мариуса и 13-летнюю дочь Валентину.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин