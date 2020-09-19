Полтавчане на выезде обыграли "Александрию".

В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Ворсклу". Встреча завершилась победой полтавчан.

"Ворскла" забила по голу в каждом из таймов. Руслан Степанюк отличился в третьем матче подряд.

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"Ворскла" одержала третью победу в трех стартовых матчах сезона и, набрав 9 очков, сохранит лидерство по итогам тура. У "Александрии" после трех туров в активе 3 очка.

"Александрия" - "Ворскла" 0:2

Голы: Степанюк, 24, Пуцлин, 52

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко (Задерака, 64), Банада, Гречишкин, Грицук (Устименко, 64), Лучкевич (Стецьков, 77), Ситало (Безбородько, 64), Мишенко (Третьяков, 56)

"Ворскла": Резник, Чеснаков, Яворский, Ндиайе, Пердута, Скляр, Пуцлин (Сапай, 88), Кане (Пешич, 88), Якубу (Ребенок, 89), Кулач (Васин, 71), Степанюк (Щербак, 67)

Предупреждения: Мишенко, Мирошниченко, Пашаев, Банада — Пуцлин, Кане, Кулач, Пешич

Украинская Премьер-лига: 3-й тур

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Автор: Антон Дударь