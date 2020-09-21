Агрон Руфати выступал за Истру / фото nkistra.com
Новичком луганской "Зари" стал македонский центральный защитник Агрон Руфати.
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Об этом сообщил официальный сайт "Зари".
21-летний Руфати подписал контракт на три сезона - до 30 июня 2023 года.
В "Заре" он получил футболку с №5.
Предыдущим клубом Руфати был хорватский НК "Истра". В составе молодежной сборной Македонии он провел 8 матчей, в которых забил 1 гол.
ФК Заря
"Заря": старт в сезоне 2020-2021
- Бронзовый призер УПЛ не лучшим образом начал новый чемпионат. В трех первых турах команда Виктора Скрипника дважды проиграла ("Десне" и "Мариуполю") и один раз сыграла вничью.
- Набрать первое очко в сезоне удалось в матче 3-го тура против "Шахтера".
- В Лиге Европы "Заря" стартует 22 октября с группового этапа. Своих соперников луганчане узнают 2 октября.
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