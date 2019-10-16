Украина - на Евро-2020: появилось яркое видео из раздевалки сборной после победы над Португалией

Украинская сборная смогла досрочно выйти на чемпионат Европы-2020.

В сети появилось яркое видео из раздевалки сборной Украины после победы над сборной Португалии (2:1), которая позволила команде Андрея Шевченко оформить досрочный выход на Евро-2020.

Видео опубликовал официальный аккаунт УАФ в Instagram.

Футболисты сборной эмоционально отреагировали на исторический успех.

Напомним, сборная Украины впервые в истории смогла напрямую из группы выйти на чемпионат Европы.

УНИАН ранее также сообщал о том, как на успех сборной Украины отреагировали в сети.