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Украина - на Евро-2020: появилось яркое видео из раздевалки сборной после победы над Португалией

20:37, 16 октября 2019
Футбол
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Игроки сборной Украины / REUTERS

В сети появилось яркое видео из раздевалки сборной Украины после победы над сборной Португалии (2:1), которая позволила команде Андрея Шевченко оформить досрочный выход на Евро-2020.

Видео опубликовал официальный аккаунт УАФ в Instagram.

Футболисты сборной эмоционально отреагировали на исторический успех.

Напомним, сборная Украины впервые в истории смогла напрямую из группы выйти на чемпионат Европы.

УНИАН ранее также сообщал о том, как на успех сборной Украины отреагировали в сети.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020 квалификация