Украина - на Евро-2020: появилось яркое видео из раздевалки сборной после победы над Португалией
20:37, 16 октября 2019Футбол
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Украинская сборная смогла досрочно выйти на чемпионат Европы-2020.
Игроки сборной Украины / REUTERS
В сети появилось яркое видео из раздевалки сборной Украины после победы над сборной Португалии (2:1), которая позволила команде Андрея Шевченко оформить досрочный выход на Евро-2020.
Видео опубликовал официальный аккаунт УАФ в Instagram.
Футболисты сборной эмоционально отреагировали на исторический успех.
Напомним, сборная Украины впервые в истории смогла напрямую из группы выйти на чемпионат Европы.
УНИАН ранее также сообщал о том, как на успех сборной Украины отреагировали в сети.
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