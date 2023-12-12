Председатель государственного предприятия "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов подтвердил, что посещал оккупированный Крым во время пребывания на государственной службе, однако не смог сообщить точные даты поездок. По словам чиновника, его жена, получившая российский паспорт, стала жертвой принудительной паспортизации страны-агрессора.

Об этом говорится в официальном ответе Арсена Жумадилова журналисту Дмитрию Тузову, который опубликован в блоге на "Украинской правде".

"Я ездил в Крым раз в три года в среднем. Некоторые из указанных поездок могли происходить во время, когда я работал на публичной службе. Сейчас отметить точные даты поездок невозможно", - сообщил генеральный директор ГП "Государственный оператор тыла".

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Чиновник отметил, что его жена подвергалась давлению со стороны российских властей оккупированного Крыма, целью которого было получение паспорта гражданки РФ. В то же время чиновник заверил, что его жена не общалась с представителями ФСБ РФ и не сообщала представителям российских властей о том, что ее муж – украинский чиновник.

"Во время поездок представители оккупационной власти неоднократно совершали препятствия моей жене, угрожали ей, принуждая к паспортизации страной-агрессором. В условиях полного бесправия на временно оккупированной территории, так как отказ в получении паспорта страны-оккупанта приводил к ограничению передвижения, лишению возможности посещать близких родных, которые нуждались в уходе, создавал реальную угрозу насилия со стороны агрессора, моя жена была вынуждена согласиться на принудительную паспортизацию страной-оккупантом весной 2021 года, в городе Симферополе. Информация о моем месте работы при подаче документов на получение "паспорта" не подавалась. С началом полномасштабного вторжения жена прекратила поездки. Общения с сотрудниками ФСБ не было", - отметил чиновник в ответе.

Арсен Жумадилов признал, что любые контакты представителей украинской власти с представителями государства-агрессора должны тщательно проверяться украинскими правоохранительными органами.

"Любые связи публичных лиц со страной-агрессором подлежат тщательной проверке и постоянному мониторингу со стороны правоохранительных органов, гражданского общества для предотвращения угрозы национальной безопасности и территориальной целостности государства", - констатировал чиновник.

В своем блоге журналист Дмитрий Тузов подчеркивает, что, учитывая получение женой российского паспорта, дальнейшее пребывание Арсена Жумадилов в должности является применением двойных стандартов и может нести угрозу национальной безопасности страны.

"Думаю, что двойные стандарты это, в принципе, нонсенс и плохой сигнал для общества. Значит ли это, что мы должны были бы терпеть получение российского гражданства теми, кто ездил, или собирается ездить к своим родным на оккупированные территории? Ведь не трудно признать, что поездки на временно оккупированные территории могут стать фактором шантажа и попыток осуществления влияния на украинских чиновников. Учитывая это, ответственной позицией высокопоставленного чиновника, по моему мнению, должен быть выбор: или поездки на временно оккупированные территории, или должности в структуре украинской власти", - отметил журналист.

Напомним, руководитель закупочной организации Минобороны "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов признал, что его жена имеет российский паспорт. Сначала чиновник назвал этот документ "ничтожным" и таким, что не может быть препятствием в его работе в Минобороны Украины, однако впоследствии объявил о намерениях инициировать процедуру отказа от российского паспорта.