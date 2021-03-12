Семья проживала в самодельной лачуге, дети не посещали учебные заведения.

В Херсоне полицейские составили админпротоколы на родителей, которые вместе с малолетними детьми жили возле мусорной свалки.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, правоохранителям поступило сообщение от местных жителей о том, что неподалеку от свалки они заметили двух маленьких детей без присмотра взрослых.

«Дети выглядели запущенными и были одеты в легкую одежду», - говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники сектора противодействия домашнему насилию ГУНП и ювенальные полицейские. Правоохранители обнаружили семью с двумя детьми - 6-летним мальчиком и 8-летней девочкой.

«Все они проживали возле мусорной свалки в самодельной лачуге, совсем не приспособленной для проживания с детьми. Мальчик и девочка не посещают школу или дошкольное учреждение, все время проводят с родителями на улице. Муж с женой объяснили, постоянно переезжают из одной области в другую в поисках заработка. В Херсоне они якобы не задержатся», - добавили в полиции.

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Отмечается, что для проверки состояния здоровья детей полицейские отвезли их вместе с матерью в больницу. Там мальчика и девочку осмотрели, у них были легкие признаки простуды.

В отношении родителей полицейские составили административные протоколы по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и за экономическое насилие. О происшествии правоохранители сообщили в службу по делам детей.

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Автор: Светлана Макринская