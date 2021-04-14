По состоянию на март 2021 года средняя заработная плата на предприятиях «Метинвеста» превысила 20 тысяч гривень.

За 5 лет уровень зарплат на металлургических предприятиях Группы компаний «Метинвест» вырос в 2,2 раза, что позволило существенно сократить отток квалифицированных кадров заграницу.

Об этом идет речь в материале «5 канала».

«С тех пор мы достигли значительного прогресса. Если посмотреть на уровень инфляции с 2016 года, то это около 36%. В то же время уровень зарплаты на наших предприятиях вырос в 2,2 раза», – отметил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Так, на предприятиях «Метинвеста» по состоянию на март 2021 года средняя заработная плата превысила 20 тысяч гривень, что на 10% выше, чем в целом по отрасли, и более чем на половину превышает среднюю зарплату в Украине.

Кроме того, в группе «Метинвест» уже объявили об увеличении зарплаты по основным рабочим специальностям с 1 мая 2021 года.

При этом председатель Федерации металлургов отметил, что на украинских металлургических предприятиях стараются максимально приблизить уровень зарплат к европейскому, одновременно предлагая конкурентный социальный пакет и возможности для обучения.

«Мы очень внимательно следим за рынком труда, мы смотрим какие зарплаты в тех странах, куда выезжают работать наши работники и стараемся делать все от нас должное для того, чтобы люди оставались в Украине. Чтобы работали на наших предприятиях, зарабатывали деньги здесь, были ближе к своим семьям и платили налоги также в Украине», – отметил Беленький.

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Автор: Григорий Бондарь