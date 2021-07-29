В помещениях учреждения – антисанитария.

В одном из оздоровительных лагерей Одессы дети содержатся в ужасных условиях.

Об этом в Facebook сообщил и. о. начальника отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Ревун.

Он опубликовал фотографии, на которых, по его словам, несколько помещений находится в ужасающем состоянии.

"На фото изображена не тюрьма и не зона отчуждения, а детский оздоровительный лагерь. Пиво, сигареты и дихлофос… Сушка нижнего белья на грязном полу, вперемешку с мусором и носками. Аварийный фасад, плиты которого грозят падением на головы, открытые розетки и прочее", - прокомментировал он выложенные фото.

Читайте такжеВ Черноморске Одесской области на пляже умер туристПолицейский поясняет, что снимки сделаны 28 июля, учреждение функционирует, в некоторых помещениях нарушены санитарные нормы. В лагере, который расположен в оживленном микрорайоне, находятся дети.

Ревун также добавил, что по факту составлены соответствующие протоколы.

Как подчеркивает правоохранитель, родители несут ответственность за своих детей, поэтому изучение условий проживания – их обязанность. При этом собственники оздоровительных учреждений под предлогом карантина могут запрещать вход на территорию лагеря родителям.

"Это – незаконно", - заявил Ревун, сославшись на соответствующее постановление главного санитарного врача Украины. Из документа, который полицейский цитирует, следует, что вход и пребывание родителей в заведении разрешается с целью защиты прав ребенка и реализации ими прав, предусмотренных законодательством. Это возможно при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, после проведения термометрии и предварительного согласования ответных действий с руководителем учреждения.

Сообщение Ревуна вызвало большой резонанс. Люди, комментирующие пост, утверждают, что, исходя из фотографий, это учреждение похоже на лагерь "Мечта" (Дача Ковалевского). Сравнивают помещения с "бомжатником", и говорят, что во времена СССР в пионерских лагерях были гораздо лучшие условия для отдыха детей.

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Автор: Лариса Козовая