Герт Вилдерс считает, что украинцы не пытаются сбежать от войны.

Победитель выборов в Нидерландах Герт Вилдерс набросился с критикой на украинских беженцев. Он заявил, что украинцы не от войны бегут, а приезжают ради бесплатного жилья и рабочих мест.

"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС - не из-за войны, а из-за бесплатного жилья, бесплатного здравоохранения и наших рабочих мест", - написал политик в соцсети Х.

При этом он заявил, что из-за украинцев "Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы".

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Стоит отметить, что с 24 февраля 2022 года Нидерланды выдали разрешения примерно 140 тысячам украинских беженцев. При этом население самой страны составляет почти 18 миллионов человек.

По данным Евростата, Нидерланды приняли в процентном соотношении к своему населению меньше беженцев из Украины, чем некоторые другие члены Европейского Союза, в том числе Германия, Австрия и Ирландия.

Украинские беженцы в Ниделандах - главные новости

Министерство юстиции страны обратилось к украинским беженцам с просьбой переселяться из приютов в арендованное жилье. При этом власти пообещали поддерживать перемещенных лиц из Украины так долго, как это будет необходимо.

В конце января 2024 года нидерландская партия BBB предложила отправить украинских беженцев обратно в те части своей страны, которые в настоящее время не затронуты войной.

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