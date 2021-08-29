Администрация заведения проблемы признает частично.

Во Львовской области из детского лагеря массово бегут отдыхающие, которым предоставило путевки на оздоровление государство. Причиной такого решения стали тамошние условия.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Елена из Днепра рассказывает, что две ее дочери выдержали в лагере вместо трех неделю - одну. Чтобы забрать детей, она провела в пути 15 часов и преодолела 1000 километров. Одна из дочерей - 12-летняя Руслана - говорит, что заболела на третий день пребывания в лагере. У нее болела голова, тошнило и чувствовалась резкая боль живота. Директор лагеря на это медиков звать не спешил и называл это нервным срывом из-за ссоры девочки с подругами. "Скорую" вызвали только после настояния матери - у пострадавшей диагностировали функциональные расстройства желудка.

"Ребенок жив-здоров, мама его забирает, имеет право. Не все дети приехали к нам здоровые", - комментирует директор лагеря происходящее.

Читайте такжеРеанимобиль по космической цене: появились подробности "спецоперации" по спасению ребенка, впавшего в кому в лагере

По его словам, более 50 детей уже забрали документы досрочно из-за "тоски по дому". Родители же говорят, что детям там не хватает еды и развлечений. Вожатые там якобы были вынуждены помогать на кухне, поэтому времени на развлекательную программу не было. В помещениях грязь, окна не открываются.

Мать еще одного ребенка - 10-летнего Дмитрия, шокирована увиденным в лагере. "В одной комнате делают ремонт, во второй - дети поселены и этим всем дышат, этой пылью", - рассказывает женщина.

Одна из вожатых уволилась прямо во время заезда, а искать новую посоветовали родителям. Альтернатива - забрать детей домой.

"Вожатые ежедневно приходят на работу и ежедневно увольняются. Это текучка кадров", - говорит директор лагеря. И объясняет, что детей на отдых приехало вчетверо больше, чем планировалось. Лагерь рассчитан на 250 детей.

Читайте такжеСигареты и дихлофос: полиция показала состояние оздоровительного лагеря в Одессе (фото)

"Должно было быть примерно 250-300 детей, а выросло до 1000. Это условия тендера, к сожалению, я не могу прокомментировать, почему так произошло", - прокомментировал ситуацию председатель Самборской райгосадминистрации Иван Ильчишин.

Местные чиновники планируют решить ситуацию путем сокращения количества детей в лагере - сейчас по этому поводу готовят обращение ко Львовской ОГА.

Смены в "Соколятах" продолжаются с июля по декабрь, все путевки уже распределены.

Автор: Юрий Годован