Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады назвал главные причины появления проблем с мобилизацией.

Российские оккупанты уже находятся в нескольких километрах от Днепропетровской области, но в Украине все еще существуют серьезные проблемы с мобилизацией. Это, в частности, связано с состоянием населения.

Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Я особо не верю в то, что какая-то ситуация сможет мобилизовать общество. У нас враг уже за несколько километров до Днепропетровской области. Вряд ли что-то внешнее уже сможет изменить состояние населения", - написал он.

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Жорин считает, что решить проблемы с мобилизацей может внутренняя политика. Он уточнил, что правильные подход, отношение к людям, информационная работа, а также справедливость в стране - позволят изменить взгляды большей части населения Украины на войну.

"Сегодня с этим большие проблемы. Начиная с мобилизации и заканчивая коррупцией абсолютно во всех сферах. Без справедливости невозможно состояние общества, где все работают на одну цель. А без этого, в свою очередь, невозможна борьба", - объяснил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее юрист Неля Романенко объяснила, имеет ли право на отсрочку муж, у жены которого инвалидность с детства. Для получения отсрочки достаточно лишь наличия у военнообязанного жены с инвалидностью 3 группы, которая установлена вследствие онкологического заболевания.

Кроме того, командир роты 78 полка Сергей Огородник жестко раскритиковал действия ТЦК и СП по мобилизации в Украине. Он отметил, что военкомы мобилизуют больных, наркозависимых и людей, физически и психологически не готовых к службе.

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