В частности, запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер прибыл в Украину с визитом во главе сенатской делегации.

Об этом Шумер сообщил в сети X, обнародовав фото с проспекта Свободы во Львове возле памятника Тарасу Шевченко.

"Я возглавляю эту коалицию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка на их стороне, чтобы показать нашим союзникам в НАТО и Европе, что мы на их стороне", - отметил Шумер.

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При этом, ведущий демократ в Сенате заявил, что прибыл во Львов, чтобы "узнать о жизненно необходимом вооружении для Украины, и чтобы защитить нашу демократию и национальную безопасность".

В состав делегации вошли сенаторы-демократы Джек Рид, Майкл Беннетт, Ричард Блюменталь и Мэгги Гассен.

Также Шумер рассказал, с каким посланием делегация вернется из Украины в Вашингтон.

"Мы четко разъясним спикеру Джонсону, и другим в Конгрессе, которые препятствуют военной и экономической поддержке, что именно стоит на кону в Украине, для остальной Европы и свободного мира", - сообщил Шумер.

Он добавил, что Палата представителей США должна одобрить законопроект о национальной безопасности, ранее проголосованный в Сенате.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года администрация президента Джо Байдена предложила пакет международной помощи с дополнительной поддержкой для Украины объемом около 60 млрд долларов. В то же время, до сегодняшнего дня в Конгрессе США этот запрос Байдена не был одобрен.

После нескольких месяцев дебатов в Сенате США (Верхняя палата Конгресса) одобрили соответствующий законопроект, но в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) этого до сих пор не произошло.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон до сих пор не вынес на рассмотрение конгрессменов соответствующий законопроект и объявил перерыв в работе нижней палаты Конгресса до конца февраля. Байден готов встретиться с Джонсоном, чтобы сдвинуть рассмотрение помощи для Украины с места.

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