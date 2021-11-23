На прошлой неделе на Закарпатье стартовал эксперимент - в Ужгороде открыли анонимный кабинет, в котором прививки против COVID-19 могли получить все, кто, по определенным причинам раньше этого не сделал, но сертификат вакцинации купил.

Такая ковидная амнистия, по мнению местных специалистов, крайне необходима. Ведь, по результатам социологического опроса, в регионе много тех, кто имеет поддельные документы о вакцинации. Причем, стоит принимать во внимание, что признались далеко не все респонденты, так что это лишь "верхушка айсберга", реалии еще хуже.

Анонимный кабинет заработал 17 ноября на базе одной из частных медицинских клиник, его работу, по словам инициаторов, согласовали с местными госучреждениями. Главное, что при обращении в кабинет гражданин может не называть свою реальную фамилию. Чтобы, когда это будет необходимо, можно было сверить данные, участникам эксперимента предложили называть ник, или даже какую-то цифру, которую врач внес бы в базу.

Виктор Ляшко идею закарпатцев раскритиковал

Однако уже через несколько дней министр здравоохранения Виктор Ляшко идею закарпатцев раскритиковал, заявив на всю страну, что такой кабинет – это "некий анонимный фейк". Мол, гражданин, который хочет вакцинироваться, должен сообщить семейному врачу, что имеет поддельный сертификат, сказать, где его достал, и только тогда получит "ковид-амнистию". Таким образом для тех, кто использует подделку, судебную тяжбу отменят. А те, кто документ подделал, будет отвечать перед законом.

Заявление Ляшко возмутило одного из инициаторов создания кабинета, известного в Закарпатье инфекциониста Виктора Петрова, который очень остро отреагировал на слова о фейке и недопустимости анонимности.

На своей странице в Facebook Петров написал: "...Возник запрос от людей, которые имели фейковые, ложные бумажные документы о прививках, которым прививки никто не вносил в систему! Эти люди имеют право передумать и сделать реальную прививку и защитить себя и своих родных! Большинство обратившихся боялись подходить на прививку у себя в районе, потому, что считали, что это создаст им проблему, или их каким-то образом кто-то накажет!... У нас в области есть масса религиозных течений, которые выступают против прививок, оказывается религиозное давление, есть патриархальное давление в некоторых семьях, где старшие родственники не хотят вакцинироваться и заставляют молодежь отказаться от такого вида защиты... Представьте себе, среди тех, кто обратился, были военные, госслужащие и даже медики, которые боялись! Боялись к кому-то обратиться после того, как купили себе бумажки! Когда они услышали о возможности анонимного кабинета прививок, решили прийти и воспользоваться...".

Идея Минздрава "сдавать" друг друга обречена на провал

По мнению Петрова, идея Минздрава "сдавать" друг друга обречена на провал: "...Результат даст максимально упрощенная процедура, без глупых вопросов полиции и судей к простому непривитому гражданину! Если вы хотите спасти людей, то вакцинируйте всех, кто этого желает, как это делают повсюду в цивилизованном мире!".

Действительно, если вникнуть в суть "вакцинальной амнистии" от Минздрава – когда человек, купивший сертификат вакцинации, но все же хочет вакцинироваться, признается в содеянном, не получает наказание, но должен "сдать" того, кто ему за деньги сделал такой документ - сложно представить, как она должна работать и какие результаты в столице ожидают. Смоделирую ситуацию на примере Закарпатья. 60% здесь – сельское население. То есть в каждой общине, даже в областном центре, все всех знают.

В деревне за счастье, если есть хоть один врач. Сдать его полиции?

Итак, небольшая деревня, в которой сестра или кума, работая врачом, "помогла" родственнику, который планировал ехать на заработки. В планах Кабмина он ее теперь должен сдать. Но сдаст? Да никогда в жизни! Более того, даже если речь идет не о родственниках. В деревне за счастье, если есть хоть один врач. Сдать его полиции? А к кому тогда обращаться?.. Или же наоборот: в Минздраве считают, что врач может сдать своего пациента – кума, брата, свата, просто односельчанина. Представили такое?

Даже в городе, где циничнее подходят к таким вопросам, существует по крайней мере благодарность за помощь, даже такую "помощь". Поэтому ожидать "массовые явки с повинной", боюсь, не стоит…

А теперь в противовес морально-этически-уголовным нормам давайте поставим общественно важные, как вот формирование коллективного иммунитета.

Институт имени Роберта Коха (RKI) в одном из своих отчетов в июле текущего года сообщал, что по меньшей мере 85% людей в возрасте от 12 до 59 лет и 90% тех, кому исполнилось 60, должны быть полностью вакцинированы, чтобы ситуацию с коронавирусом в Германии можно было взять под контроль. Думаю, спокойно можно экстраполировать эти цифры на другие страны и говорить о проценте охвата вакцинацией, необходимом для формирования коллективного иммунитета.

90 процентов! А не 15,4%, как по состоянию на 21 ноября на Закарпатье или 23,8% - в целом в государстве.

К слову, сейчас самый низкий среди всех стран Европы показатель вакцинированных - именно в Украине. Может, поэтому и проигрываем в борьбе за вакцинацию – причем по всем направлениям, начиная от полиомиелита и заканчивая ковидом – что используем старые, традиционные методы информирования и привлечения людей, то есть меряем всех одной линейкой, как при "совке"?

Не хватает качественной, достоверной информации о вакцинах, их безопасности и последствиях после введения

Беда и в том, что нам не хватает качественной, достоверной информации о вакцинах, их безопасности и последствиях после введения. И в том, что пугаем население, вместо того, чтобы поощрять. Последнее, кстати, дало бы результат. Например, в Мукачево, где среди вакцинированных пообещали разыграть внедорожник, по состоянию на 21 ноября уровень вакцинации достиг 44%!

Возможно, для перелома ситуации с вакцинацией против COVID-19 стоит думать нестандартно (хотя бы начинать). Ведь сейчас в стократ важнее общественный иммунитет, а не количество возбужденных уголовных дел, которые в подавляющем большинстве, так и не будут доведены до конца…

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Закарпатский инфекционист Петров написал министру здравоохранения Виктору Ляшко открытое письмо, в котором просит рассмотреть вопрос упрощения процедуры вакцинальной амнистии для граждан в качестве предложения. По его убеждению, правильнее и логичнее дать людям возможность исправить собственные ошибки и вакцинировать их без лишних вопросов и процедур. Ведь именно это поможет достичь основной цели – прививать максимальное количество людей.

В конце концов, почему бы и не пойти по пути эксперимента, хотя бы на уровне одной области? А за неделю-две проанализировать ситуацию и действовать с оглядкой на нее. Сегодня стоит бороться за каждый процент вакцинированных, за каждую жизнь.

Наталья Петервари