Кличко подчеркнул, что участие россиян в Олимпиаде будет предательством олимпийского духа.

Олимпийский чемпион по боксу в сверхтяжелой категории, многократный чемпион мира Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом не позволять россиянам участвовать в Олимпийских играх.

Россияне – чемпионы по преступлениям против людей, отметил Владимир Кличко в своем видеообращении, которое он обнародовал в социальных сетях.

"Уважаемый Томас Бах, вы президент МОК. Вы являетесь представителем всемирных ценностей толерантности и мира. Вы предлагаете снова разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх в Париже. Я вам говорю, что сегодня россияне – олимпийские чемпионы по преступлениям против мирного населения. У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что станете соучастником этой отвратительной войны", - заявил брат мэра Киева Виталия Кличко.

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Владимир Кличко отметил, что участие россиян в Олимпиаде будет предательством олимпийского духа.

"Не делайте этого, иначе вы предадите олимпийский дух. Страна, которая нарушает основные принципы международного права, не может быть легитимирована международным спортивным органом. Не совершайте этой монументальной ошибки. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Успехов в принятии решения", – подчеркнул Кличко.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к Играм. Чиновники даже придумали схему, по которой представители этих двух государств, ведущих войну против Украины, смогут попасть на Олимпиаду 2024 года в Париже.