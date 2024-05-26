Специалисты рекомендуют не давить на близких, поскольку оставаться в родном месте - это сознательный выбор взрослого человека.

Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" поделились советами относительно того, как общаться с близкими людьми, которые находятся вблизи территорий боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Среди прочего, специалисты рекомендуют не давить на близких, поскольку оставаться в родном месте - это сознательный выбор взрослого человека. Если вы не можете помочь с выездом, лучше не поднимайте эту тему. При этом если человек хочет озвучить свои аргументы, выслушайте и попытайтесь понять. При разговоре вы можете сказать что-то вроде: "Я принимаю любое твое решение, но сейчас хочу понять, почему для тебя важно остаться".

"Определите темы, на которые вы говорите, а на какие - нет. Договоритесь: "Если во время нашего разговора какая-то тема для тебя будет неприятной, скажи мне об этом". Будьте готовы к разным реакциям даже на самые простые вопросы. Стрессовые события могут вызвать агрессию и раздражение на вполне привычные обсуждения", - говорится в сообщении. Видео дня

Также специалисты советуют не заставлять человека разговаривать с вами во время каждой воздушной тревоги, если он не готов это делать.

"Старайтесь не переносить собственные тревожные настроения в ваше общение. Старайтесь сохранять связь со своими родными даже на расстоянии, поддерживая их и разделяя общие ценности", - призывают эксперты.

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