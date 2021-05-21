Фонд Рината Ахметова оказывает психологическую помощь мирным жителям Донбасса, которым сложно справиться с травмами пережитого, а также с тяжестью нынешних обстоятельств. Пострадавшим из-за событий на востоке Украины помогают преодолеть депрессии и тревожные состояния. Психологи работают во время личных встреч, онлайн-сессий, индивидуальных и групповых занятий. Поддержка осуществляется в рамках проекта Музей «Голоса Мирных».

Никого не оставляет безразличным история Марии Гончаровой, матери 8 детей, которая прикрывала их собой, спасая от обстрела.

«Погас свет, был очень жуткий обстрел, свистело, ревело, все дома как будто сыпались, грохот стоял на весь город. Самую маленькую дочку закрыла своей спиной, держала ее на руках. Другая девочка стояла у меня в ногах. Мне оторвало ногу, а ребенок целый остался. Это реально чудо», – делится воспоминаниями женщина.

Одному из сыновей Марии осколком поранило ногу, другой – получил перелом ноги, сама женщина из-за травмы конечности была обескровлена, спасли доноры.

«Когда я теряла сознание, слышала голоса детей: «Мама, не уходи, не засыпай! Мама, нам больно, будь с нами!»», – рассказывает она.

Пережитым Мария Гончарова поделилась с Музеем Фонда Рината Ахметова «Голоса Мирных». В Музее хранится тысяча подобных историй жителей Донбасса. Фонд мечтает собрать миллион таких свидетельств, а до конца 2025 года запланировано собрать 100 тысяч. «Голоса Мирных» – это доверительное пространство, где люди могут рассказать о пережитом, освободиться от бремени молчания, позволяя своим землякам, соотечественникам и людям в разных странах услышать, увидеть, понять умом и почувствовать сердцем их боль.

«Жители Донбасса, тех территорий, где активно проходили боевые действия, травмированы. Не все смогли получить помощь в полном объёме, когда они в этом нуждались. Всё, что не было пролечено своевременно, дает о себе знать с большой интенсивностью. Происходит то, что в психологии мы называем ретравматизация. И сейчас этим людям очень важно уделять достаточно внимания», – рассказала сертифицированный гештальт-терапевт, экс-координатор психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова Марина Сорокина.

Неизлеченная травма войны может иметь последствия и проявлять себя даже в следующих поколениях, в детях. В то же время исцеление и открытость к миру – это возможность послужить и себе, и окружающим.

Получить консультацию психолога могут все жители Донецкой и Луганской областей старше 14 лет. Для этого можно обратиться на горячую линию Фонда по телефону 0800509001.

Начиная с 2014 года психологическую поддержку Фонда получили более 60 000 жителей востока страны разного возраста. Благодаря проекту «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето» в 2015-2020 годах курс психологической реабилитации прошли почти 4 500 детей, проживающих по обе стороны линии соприкосновения. Опытные психологи, которых Фонд Рината Ахметова обучил работе с травмой войны, помогли ребятам справиться с пережитыми ужасами. Фонд также единственный в Украине системно занимается реабилитацией раненых детей Донбасса: для них проведено 129 курсов восстановительного лечения и 10 курсов онлайн психологической реабилитации.

«Проект Музей «Голоса Мирных» Фонд Рината Ахметова запустил в 2020 году. Цель этого уникального проекта ‒ рассказать всему миру о судьбах тех, чью жизнь конфликт на Донбассе навсегда разделил на «до» и «после». Историй о пережитом столько, скольких людей он коснулся. И важно не только сохранить каждую из них, но и услышать очевидцев трагических событий, позволить им освободиться от груза пережитых воспоминаний», – отметила директор по коммуникации Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

Мирные жители Донбасса могут рассказать свою историю непосредственно заполнив форму на сайте или обратившись на горячую линию Фонда по телефону 0800509001.

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Автор: Иван Бойко