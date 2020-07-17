Прокуратура начала производство из-за интервью крымского блогера

В публикации содержатся возможные проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни в отношении крымскотатарского народа путем использования языка ненависти, заявили в прокуратуре.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство из-за интервью крымского блогера.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Отмечается, что по обращению Представительства президента Украины в АР Крым начато уголовное производство по факту совершения действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, содержащихся в публикации «В Крыму есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары» авторства одного из крымских блогеров (ч. 1 ст. 161 УК Украины).

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«В публикации содержатся возможные проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни в отношении крымскотатарского народа путем использования языка ненависти», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства запланировано проведение лингвистической экспертизы указанной статьи.

По данным СМИ, речь идет о публикации российского издания «Бизнес Online», которому дал интервью крымский блогер Александр Горный. Он, в частности, сказал, что в Крыму «есть три проблемы: вода, украинские паспорта и крымские татары».

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