В Николаеве 2200 человек выстроились в словосочетание «No war»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации, акция прошла 21 сентября в рамках празднования 77-й годовщины Николаевской области "За действом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса, велась фото и видеофиксация с вертолета и даже беспилотный летающий аппарат, следил за участниками акции.

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По словам представителя компании, фиксирующей рекорды для Книги Гиннесса, Юрия Сырецкого, все материалы будут переданы в Великобританию и изучены экспертами.

Через 2 недели станет известно, удалось ли николаевцам установить новый рекорд Книги Гиннесса, выстроив из людей самую большую букву.

"Уважаемые николаевцы, я поздравляю вас с Днем области, с этим солнечным днем. Вы знаете, у нас большой потенциал людей и идей, и нам нужен мир, для того, чтобы их реализовывать. Мы сделаем все, чтобы был мир и спокойствие в Николаевской области. Уверен, что дети, которые сегодня принимали участие в попытке попасть в Книгу рекордов Гиннесса, мечтают об этом же. Мы должны заботиться о них и думать о будущем", - заявил на мероприятии глава Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.