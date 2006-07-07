Мэр Киева наведет порядок под землей

Специальная комиссия, созданная Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, выявила ряд злоупотреблений в деятельности столичного метрополитена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, специальная комиссия для проведения служебных расследований что касается качества обустройства метро, тоннелей, очистительных сооружений и других объектов повышенной опасности засвидетельствовала, что строительство столичного метрополитена приостановлено по вине его руководителя Николая ШАВЛОВСКОГО.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на данные комиссии, кредиторская задолженность подземки возросла до 85 млн. грн., выполнение государственной программы ее развития (на 2006-2010 годы) под угрозой срыва. Для сохранения же темпов строительства необходимо найти по меньшей мере еще 250 млн. Кроме того, в последние годы метрополитен обустраивался без соблюдения государственных строительных норм. Там участились поломки и аварийные ситуации, нарушается график движения поездов, не своевременно выплачивают зарплаты работникам и пр. «Виновен в этом, прежде всего, Н.ШАВЛОВСКИЙ, поскольку как заказчик несет ответственность за правильное оформление документов, проведение тендеров, финансирование...», говорится в сообщении.

Больше всего же претензий у специалистов к финансово-экономической деятельности метрополитена. Так, комиссия выяснила, что за месячное расположение видеорекламы на одном мониторе платится в среднем лишь 1,1 грн. «Не удивительно, что в общих объемах доходов коммунального предприятия удельный вес прибылей от размещения рекламы составляет всего 1,3%: в 2003 году – 2618,5 тыс. грн., в 2004 – 2735,6 тыс., в 2005 – 3186,6 тыс..”, сообщили в пресс-службе КГГА, подчеркнув, что эксперты Контрольно-ревизионного управления Государственной контрольно-ревизионной службы в Украине, которые в 2003-м провели аудиторское исследование, уже тогда выявили нарушение финансовой дисциплины на 34,2 млн. грн., что "свидетельствует о недостаточном контроле за использованием бюджетных средств и низком уровне подготовки административно-управленческого персонала".

Комиссия выявила также немало других нарушений. Так, с существенными недостатками в эксплуатацию была сдана станция «Вырлица». Это в своем акте даже отметила экспертная комиссия, которая принимала объект при предыдущем городском председателе. Кроме того, нерациональным является место расположения этой станции, поскольку там с самого начала планировалась только техническо-пожарная остановка (на случай чрезвычайных ситуаций). Поэтому Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился расследовать, кому и в чью пользу было принято такое поспешное и непродуманное решение, подчеркнули в пресс-службе.

Столичный мэр приказал немедленно навести порядок в сфере всей внешней рекламы в Киеве, а также вообще «сделать невозможным паразитирование некоторых лиц на коммунальной собственности», сообщили в КГГА, подчеркнув, что, в частности, вскоре исполнителя строительных работ в метрополитене будут определять на открытых торгах и конкурсах, “ведь практически монопольное право на это десятилетиями имел только "Киевметрострой".