Онлайн-трансляция пресс-конференции «Фестиваль "Открытая Ночь - Дубль 17" начинает свою работу в 2014 году»

Пресс-конференция «Фестиваль "Открытая Ночь - Дубль 17" начинает свою работу в 2014 году», посвящена старту национального фестиваля «Открытая Ночь», который в этом году пройдет в ночь с 28 на 29 июня в г. Киев на площадке галереи Арт причал.

Участники расскажут о необходимости сотрудничества киноиндустрии с телевидением. Презентуют результаты приема работ и количество номинаций в этом году. Также отдельной темой станет - значительное расширение границ фестиваля - "Открытая Ночь - Дубль 17" будет транслироваться одновременно на 24 площадках по всей территории страны, а также в столице Польши - Варшаве.

Участники пресс-конференции:

Михаил Ильенко - президент и арт-директор фестиваля

Александр Ткаченко - генеральный директор "1+1 медиа"

Филипп Ильенко - главный продюсер фестиваля

Владимир Лавренчук - председатель правления "Райффайзен Банк Аваль"

Андрей Ризоль - председатель совета меценатов фестиваля