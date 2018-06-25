Неделя в цифрах

2 мужских тела из 48 погибших во время массовых беспорядков в Доме профсоюзов остались неопознанными. По данным экспертов, никто из 48 погибших не умер от телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о побоях. 8 человек упали с высоты, девять человек погибли из-за отравления угарным газом, двое умерли в больнице вследствие тяжелых ожогов тела, трое – из-за сильных ожогов дыхательных путей и тела.

3 украинских военнослужащих – генерал-майор Национальной гвардии Украины Сергей Кульчицкий, командир экипажа "Ан-30", подполковник Константин Могилко и полковник, командир десантного батальона Тарас Сенюк - посмертно получили звания Герои Украины. Еще 90 украинских силовиков, в соответствии с указом президента, получили различные ордена.

7 лидеров сепаратистского движения в Восточной Украине попали в список санкций США. Это – Вячеслав Пономарев, самопровозглашенный мэр Славянска, Денис Пушилин, лидер группы, которая называет себя Донецкой Народной Республикой, Игорь Гиркин, известный как Стрелок, который называет себя главнокомандующим Донецкой Народной Республики, Валерий Болотов, губернатор контролируемой сепаратистами Луганской области. Также в списке фигурируют Андрей Пургин, самопровозглашенный глава совета правительства Донецка, Сергей Меняйло, "действующий губернатор Севастополя и Валерий Кауров, так называемый "президент Новороссии".

28 уголовных производств по фактам злоупотребления властью и хищения бюджетных средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и другими бывшими высокопоставленными чиновника возбудила Генеральная прокуратура Украины. По его словам, в этих процессах фигурируют сын экс-президента Александр Янукович, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, глава НБУ Сергей Арбузов, министр агрополитики Николай Присяжнюк, министры юстиции Александр Лавринович, Елена Лукаш и другие высокопоставленные лица. Убытки государственному бюджету Украины, нанесенные этими лицами, составляют миллиарды гривен.

156 военнослужащих погибли с начала антитеррористической операции на востоке Украины по состоянию на утро 19 июня. Из них непосредственно в зоне боевых действий – 120. Все семьи, утратившие родных и близких, получат денежную помощь в размере 609 тысяч гривен, которая будет распределена между всеми родственникам. В этих данных не учтены потери среди личного состава Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

6600 детей в возрасте до 1 года умерли из-за несвоевременной и некачественной медицинской помощи в 2013 году в Украине. Основными причинами такого положения являются несвоевременная и некачественная медицинская помощь при родах, устарелая материально-техническая база лечебных учреждений, отсутствие специалистов патронажа новорожденных на дому.

38 000 внутренних переселенцев с Востока и Крыма Украины насчитало УВКБ ООН по состоянию на 18 июня. Среди них большинство составляют дети, женщины, люди преклонного возраста. Среди пострадавшего населения есть люди, которые были перемещены дважды: сначала из Крыма, а затем – с востока Украины. Большинство перемещенных лиц - это крымские татары, однако местные власти также недавно сообщила об увеличении количества этнических украинцев, русских и смешанных семей. По крайней мере треть переселенцев – это дети. Большинство семей переезжают в центральную (45%) и западную Украину (26%), хотя часть лиц также были размещены на юге и востоке. Только из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) было переселено уже 10,5 тыс. человек.

1 200 000 гривен выделят депутаты Днепропетровского областного совета на 26-й сессии VI созыва на материальную помощь семьям бойцов 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады, погибших в сбитом самолете Ил-76 под Луганском. Как известно, среди 49 погибших в сбитом под Луганском транспортном самолете Ил-76 военных 32 человека были из Днепропетровской области.

199 300 000 гривен выделил Кабинет министров на закупку бронетехники и средств индивидуальной защиты для органов внутренних дел и Национальной гвардии. Указанные средства пойдут на приобретение бронетанковой техники класса БТР-Е украинского производства, средств индивидуальной бронезащиты и обороны (универсальные защитные жилеты класса KWM-02 и композитные боевые шлемы класса WZ2005), а также на закупку камуфлированной полевой формы.

6 000 000 000 долларов переплаты требует взыскать с “Газпрома” «Нафтогаз» через Стокгольмский арбитраж. Соответствующий иск был подан на уходящей неделе. Компания также требует установления справедливой и рыночной цены на газ, который ОАО «Газпром» поставляет в Украину.

Анастасия Береза