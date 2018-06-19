Неделя в цифрах

1 день просуществовал законопроект нардепа от ПР Николая Рудьковского №3444 на сайте парламента, после чего просто исчез. Проект закона позволял осужденным украинцам выезжать на лечение за границу. Сам автор документа после этого заявил о выходе из фракции Партии регионов.

1 украинец, 18-летний студент Андрей Титаренко, был арестован московским судом по делу о беспорядках в московском районе Бирюлево Западное. Он стал третьим арестованным фигурантом громкого дела, которому вменяется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (максимальное наказание – лишение свободы на 7 лет)

2% - столько украинцев полностью доверяют судам. С таким показателем доверия от населения украинские суды заняли самую низкую позицию среди 10 государственных институтов, разделив ее с милицией.

2,9% украинцев живут за чертой бедности – на 20 гривен в сутки. 25,6% считаются бедными. Центром бедности в стране являются северо-западный и южно-центральный регионы, более благополучная ситуация - в центре и на востоке.

3 украинца оказались в составе экипажа судна Seaman Guard Ohio, арестованного в Индии по подозрению в незаконном хранении оружия. По данным МИД, личности украинцев установлены и их жизни на данный момент ничего не угрожает.

5,6% составил спад промышленного производства в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года. Больше всего пострадало производство химических веществ и химической продукции. Рост производства зафиксирован только в изготовлении основных фармацевтических продуктов и препаратов, добыче металлических руд и производстве изделий из древесины.

7 лет понадобится Украине для того, чтобы вдвое увеличить добычу собственного газа. Об этом заявляет Президент Украины Виктор Янукович. По его словам, это станет возможным благодаря участию инвесторов.

45,4% - столько составило сокращение производства легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

89 гривен составит стоимость одного пробного внешнего тестирования в 2014 году. Пробное ВНО будет проведено в течение двух сессий - 22 и 29 марта. Регистрацию участников будут проводить региональные центры оценивания качества образования с 1 по 30 ноября.

75 000 000 гривен составила сумма убытков от коррупционных действий совершенных в этом году. 46 миллионов из них – убытки государства. В связи с этим в суды были направлены почти 1300 обвинительных актов за уголовно наказуемые деяния, касающиеся коррупции, и привлечены к ответственности 1500 человек. Наибольшее количество коррупционеров было обнаружено в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях. В бюджетной сфере выявлено 218 преступлений, касающихся коррупции, в земельной – 136, в сфере образования – 142, в банковской системе – 15.

1 516 317 000 гривен – такую сумму компенсации за нанесенные убытки по «газовому» делу необходимо будет выплатить Юлии Тимошенко для «частичного» помилования, детали которого сейчас неофициально обсуждаются между Украиной и ЕС. Тимошенко также не сможет три года занимать должности в органах власти, как это предписано ее приговором, а вот срок лишения свободы для нее будет сокращен с 7 до 2 лет, что позволит ей сразу же уехать на лечение в Германию.

7 671 000 000 долларов США (около 60 млрд. грн.) – на такую сумму Украина импортировала российского газа в январе-сентябре 2013 года.