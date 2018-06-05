Неделя в цифрах

2 члена мониторинговой миссии Европарламента - Пэт Кокс и Александр Квасневский - подали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании экс-премьер-министра Украины “для юридической легализации возможности выезда Юлии Тимошенко за границу на лечение». Сама Тимошенко публично приняла предложение европредставителей относительно выезда в Германию.

3 – во столько раз меньше зарабатывают украинские учителя по сравнению со своими польскими коллегами. Средняя зарплата в отрасли в августе 2013 года составила 2 542 гривен. Меньше, чем в Украине, ценят труд педагогов только в Индонезии.

4 уголовных производства открыто в связи с событиями, произошедшими в день открытия новой сессии Киевской городской госадминистрации.

8 лет лишения свободы могут получить служебные лица ПАО «Концерн Стирол», которым выдвинуто обвинение в служебной небрежности и нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели 6 сотрудников в августе текущего года.

12 раундов продлился бой за титул чемпиона мира по боксу, в котором украинец Владимир Кличко победил россиянина Александра Поветкина. Победителю в результате досталось 17 миллионов долларов, проигравшему – 6 миллионов.

18 госреестров, среди которых реестр прав собственности на недвижимость, кроме того, данные о браках, рождении, смертях и другие, остановили свою работу 3 октября в результате рейдерского захвата. Позже министерство юстиции заявило о хакерской атаке и возобновило, полностью или частично, работу всех реестров.

20 – во столько раз снизился спрос населения на иностранную валюту за январь-август текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

26% - лишь такое количество украинцев знают о том, что длительный кашель - это признак туберкулеза. 80% знаю о том, что путь передачи инфекции - воздушно-капельный.

28,70% составило уменьшение закупки газа Украиной в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период страна приобрела 15,3 миллиарда кубометров газа, что на 6,2 миллиарда кубов меньше, чем за восемь месяцев 2012 года.

40,5% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в Европейский Союз в случае проведения соответствующего референдума. За вступление в Таможенный союз отдали б свои голоса 35% населения.

500 необлагаемых минимумов (8500 гривен) придется платить теперь торговым предприятиям, отказавшим покупателю в расчете за товар с использованием платежной карты. Такую норму на уходящей неделе принял Кабинет министров Украины.

21347 усыновленных иностранцами украинских детей проживают за пределами страны в данное время.

34 753 000 000 гривен составил дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года – тогда он составлял 16,655 миллиардов гривен.

Анастасия Береза