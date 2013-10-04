У Януковича посчитали усыновленных иностранцами украинских детей

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко во время встречи с представителями посольств Соединенных Штатов Америки, Итальянской Республики, Французской Республики, Королевства Испании, Израиля и Канады по вопросам защиты прав украинских детей, которые усыновлены гражданами этих государств и проживают за рубежом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась во исполнение Поручения Президента «Относительно совершенствования деятельности по осуществлению надзора за соблюдением прав детей, которые усыновлены иностранцами и проживают за пределами Украины». Во встрече приняли участие представители Министерства иностранных дел, которые осуществляют надзор за соблюдением прав усыновленных иностранными семьями украинских детей, и Министерства социальной политики, которые являются центральным органом исполнительной власти по осуществлению усыновления, в том числе межгосударственного.

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В своем выступлении Уполномоченный по правам ребенка отметил, что приоритетом в Украине определено национальное усыновление. «Законодательство Украины определяет однозначный приоритет национального усыновления над межгосударственным, и за последние годы этот приоритет удалось закрепить на практике. На сегодняшний день в Украине сложилась четкая тенденция к сокращению межгосударственного усыновления. Украина теряет статус «страны-донора» детей для межгосударственного усыновления», - заявил Павленко.

Вместе с тем, по его словам, на данное время за пределами Украины проживают 21347 усыновленных иностранцами украинских детей. «Вопрос защиты прав усыновленных из Украины иностранными семьями детей находится на особом контроле Президента», - подчеркнул он.

Уполномоченный сообщил, что мониторинг ситуации относительно соблюдения прав украинских детей в семьях иностранных усыновителей выявил ряд проблем, в частности: несвоевременная постановка детей на учет консульских учреждений Украины; несвоевременное или непредоставление отчетов от родителей-усыновителей об условиях проживания и состоянии здоровья детей; непредоставление усыновителями информации об изменении места проживания усыновленного ребенка; переусыновление детей; случаи изъятия ребенка из семьи усыновителя с целью защиты его прав и интересов, но не информирование при этом официальных представителей Украины. Так, уровень получения отчетов от родителей-усыновителей об условиях проживания и состоянии здоровья детей в 2012 году составляет 60% от необходимого количества. «Нынешние показатели выше, но год еще не закончился, и мы ожидаем вашей поддержки в этом процессе», - сказал он.

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В свою очередь иностранные дипломаты обратили внимание на важность присоединения Украины к международному правовому документу, который регулирует процедуру межгосударственного усыновления и является одним из важных инструментов для решения обсуждаемых во время встречи проблем - Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Уполномоченный по правам ребенка также сообщил, что с целью дальнейшего мониторинга соблюдения прав детей, усыновленных иностранцами, запланированы его инспекционные поездки в страны, где проживают усыновленные из Украины дети.