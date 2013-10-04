У Януковича посчитали усыновленных иностранцами украинских детей

14:57, 04 октября 2013
Общество
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В данное время за пределами Украины проживают 21 тысяча 347 усыновленных иностранцами украинских детей

Более 20 000 детей из Украины усыновлены иностранцами

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко во время встречи с представителями посольств Соединенных Штатов Америки, Итальянской Республики, Французской Республики, Королевства Испании, Израиля и Канады по вопросам защиты прав украинских детей, которые усыновлены гражданами этих государств и проживают за рубежом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча состоялась во исполнение Поручения Президента «Относительно совершенствования деятельности по осуществлению надзора за соблюдением прав детей, которые усыновлены иностранцами и проживают за пределами Украины». Во встрече приняли участие представители Министерства иностранных дел, которые осуществляют надзор за соблюдением прав усыновленных иностранными семьями украинских детей, и Министерства социальной политики, которые являются центральным органом исполнительной власти по осуществлению усыновления, в том числе межгосударственного.

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В своем выступлении Уполномоченный по правам ребенка отметил, что приоритетом в Украине определено национальное усыновление. «Законодательство Украины определяет однозначный приоритет национального усыновления над межгосударственным, и за последние годы этот приоритет удалось закрепить на практике. На сегодняшний день в Украине сложилась четкая тенденция к сокращению межгосударственного усыновления. Украина теряет статус «страны-донора» детей для межгосударственного усыновления», - заявил Павленко.

Вместе с тем, по его словам, на данное время за пределами Украины проживают 21347 усыновленных иностранцами украинских детей. «Вопрос защиты прав усыновленных из Украины иностранными семьями детей находится на особом контроле Президента», - подчеркнул он.

Уполномоченный сообщил, что мониторинг ситуации относительно соблюдения прав украинских детей в семьях иностранных усыновителей выявил ряд проблем, в частности: несвоевременная постановка детей на учет консульских учреждений Украины; несвоевременное или непредоставление отчетов от родителей-усыновителей об условиях проживания и состоянии здоровья детей; непредоставление усыновителями информации об изменении места проживания усыновленного ребенка; переусыновление детей; случаи изъятия ребенка из семьи усыновителя с целью защиты его прав и интересов, но не информирование при этом официальных представителей Украины. Так, уровень получения отчетов от родителей-усыновителей об условиях проживания и состоянии здоровья детей в 2012 году составляет 60% от необходимого количества. «Нынешние показатели выше, но год еще не закончился, и мы ожидаем вашей поддержки в этом процессе», - сказал он.

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В свою очередь иностранные дипломаты обратили внимание на важность присоединения Украины к международному правовому документу, который регулирует процедуру межгосударственного усыновления и является одним из важных инструментов для решения обсуждаемых во время встречи проблем - Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Уполномоченный по правам ребенка также сообщил, что с целью дальнейшего мониторинга соблюдения прав детей, усыновленных иностранцами, запланированы его инспекционные поездки в страны, где проживают усыновленные из Украины дети.

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