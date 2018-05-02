Неделя в цифрах

3 активистки движения Femen 30 августа «совершили побег из Украины в Европу с целью продолжать свою деятельность» после того, как милиция и взрывотехники изъяли в их киевском офисе предметы, похожие на пистолет марки ТТ и гранату, а также фотопортреты президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла, на лицах которых изображена мишень. В самой милиции утверждают, что не предъявляли и не собирались предъявлять девушками никакого обвинения.

3-ое из четверых обвиняемых по делу нападения на журналистов Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя признали свою вину по статьям – 296 (хулиганство) и 171 (препятствование журналистской деятельности) и извинились перед всеми журналистами. Один из них, Вадим Титушко, в соответствии с заключенным мировым соглашением с потерпевшими журналистами, должен получить от суда 3 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года, еще двое подсудимых по этому делу – Михаил Пшук и Сергей Приходько – должны получить 2 года ограничения свободы с отсрочкой на полтора года. Все трое обязались выплатить журналистам материальную компенсации в размере от 11 до 4 тысяч гривен. Четвертый обвиняемый, Андрей Ярошенко, свою вину не признал. Суд над ним состоится 13 сентября. Решение же суда относительно троих, признавших свою вину, станет известным в понедельник, 2 сентября.

4 телеканала взяли интервью у Президента Украины Виктора Януковича, которое он дал прессе впервые после Дня журналиста. В интервью глава государства изложил свою позицию по широкому кругу тем, в частности, европейской интеграции, социально-экономическому развитию страны, внутриполитической ситуации и внешней политике.

5 дней назад министр внутренних дел заявил о том, что милиции удалось установить место нахождения сбежавшего экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника и сейчас готовится его задержание и экстрадиция в Украину. После этого никаких новостей о судьбе беглеца не появлялось.

14,6% составило уменьшение объема капитальных инвестиций в украинскую экономику в I полугодии текущего года после двух лет роста. В денежном эквиваленте инвестиции составили 103,3 миллиарда гривен.

21 комитет Верховной Рады контролируется и преимущественно состоит из депутатов Партии регионов и ее союзников, оппозиция в большинстве только в семи комитетах. Самым популярным среди парламентариев является Комитет по вопросам бюджета. В его состав вошли 37 депутатов. Самым непопулярным среди народных избранников является Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов и Комитет по вопросам информатизации и информационных технологий. К их работе приобщились по семь депутатов, хотя, согласно закону, нужно не меньше девяти.

43% преподавателей высших учебных заведений Украины получают зарплату менее 3 тысяч гривен в месяц, что ниже, чем средняя зарплата в стране. Лишь 16% из всех получают доход выше 4,5 тыс. грн. В то же время, женщины-преподаватели получают более низкие доходы, чем их коллеги мужчины.

49 гривен (1,5%) составило увеличение средней зарплаты штатных работников в Украине в июле по сравнению с июнем 2013 года. Таким образом, теперь она составляет 3 429 гривен. По сравнению с июлем 2012 года средняя зарплата выросла на 8,8%.

400 граждан Украины остаются на сегодняшний день в Сирии. В последние дни лета из страны с помощью МЧС РФ было эвакуировано всего 8 граждан, а всего в течение этого года из Сирии вернулись 182 гражданина Украины.

272 000 – такое количество государственных служащих в Украине на сегодняшний день. Это 0,6% от всего населения страны. Почти 100 тысяч из них – это должностные лица местного самоуправления.

443 500 детей впервые пошли в школы в этом году (в прошлом году их было 431,2 тысяч). Продолжат обучение в десятом классе 256 тысяч учащихся, в одиннадцатом - почти 270 тысяч. Всего с 1 сентября 2013 года начнут работу 19,5 тысяч общеобразовательных учебных заведений, в которых будут учиться 4,1 миллиона детей.

674 522 000 гривень заплатил за областной спортивный комплекс «Металлист» в Харькове его новый владелец. Официального подтверждения, кто именно является покупателем стадиона «Металлист», на это время нет, но предварительно известно, что ОСК «Металлист» приобрел харьковский бизнесмен, владелец ФК «Металлист» Сергей Курченко.

30 270 000 000 гривен составил дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года, что в 1,79 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года (16,936 миллиарда гривень).

Анастасия Береза