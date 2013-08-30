Дефицит госбюджета вырос до 30 миллиардов – Минфин

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,79 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,936 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-июль текущего года составил 34,228 млрд грн. Общий фонд госбюджета за указанный период выполнен с дефицитом 31,416 млрд грн, что на 12,280 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-июль 2013 года. Сравнительные данные за аналогичный период прошлого года по дефициту сводного бюджета и общего фонда госбюджета не приводятся.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года по сравнению с также дефицитом по итогам первого полугодия 2012 года вырос в 3,4 раза - до 22,746 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-июнь текущего года составил 28,044 млрд грн, что в 2,9 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за указанный период выполнен с дефицитом 24,629 млрд грн, что в 5,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время на 11,967 млрд грн меньше росписи на январь-июнь 2013 года.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.