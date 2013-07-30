На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Местами - сильные ливни, град и шквалы.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, сегодня, 30 июля, днем в западной части страны синоптики прогнозируют грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. По теме: Синоптики пугают ливнями, грозами, градом и шквалами На Прикарпатье порывы ветра местами будут достигать 25 м/с.

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