На Троицу в западных и южных областях Украины ожидают грозовые дожди

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на востоке страны и севере Левобережья 11-16°; днем 27-32°, в западных, восточных, Черниговской, Сумской областях 24-29°, в горных районах 16-21°.

В Киеве и области осадков не предвидится. Температура в Киевской области ночью 15-20°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем около 30°.

22 июня температура воды составила в Черном и Азовском морях 21-25°, в районе Евпатории 17; в Днепре возле Киева 24°.