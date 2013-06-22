На Троицу в западных и южных областях Украины ожидают грозовые дожди
15:12, 22 июня 2013Общество
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Завтра, 23 июня, в западных, Житомирской, Винницкой областях Украины и в южной части ожидаются грозовые дожди, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.
На Троицу на Западе и Юге будут идти дожди
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°, на востоке страны и севере Левобережья 11-16°; днем 27-32°, в западных, восточных, Черниговской, Сумской областях 24-29°, в горных районах 16-21°.
В Киеве и области осадков не предвидится. Температура в Киевской области ночью 15-20°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем около 30°.
22 июня температура воды составила в Черном и Азовском морях 21-25°, в районе Евпатории 17; в Днепре возле Киева 24°.
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