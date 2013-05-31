В Министерстве рассказали, сколько денег выделили для животноводов

Так, в регионы уже направлено 63,8 миллиона гривен дотации за сохранение и содержание молодняка КРС. Еще 3,8 миллиона гривен получат селяне, фермеры и члены кооперативов за сданный на убой скот и свиней. А на возмещение расходов за доильные установки в регионы уже направили 3,1 миллиона грн. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы видим, что в первом квартале этого года именно отрасль отечественного животноводства показала рост производства. Конечно, высокие показатели продемонстрировали сельхозпредприятия. Но и селянские хозяйства тоже отличились стабильностью в наращивании производства. И очень важно, что этому способствовали государственные программы поддержки, реализуемые в этом году. Например, сейчас в регионы уже направлено 63,8 миллиона гривен бюджетной дотации за сохранение и содержание 162,7 тысячи голов молодняка крупного рогатого скота. И это только первое направление», − подчеркнул Министр.

Вторым важным направлением, по словам Николая Присяжнюка, остается возмещение затрат на закупку установок индивидуального доения. Так, селянам уже направили 3,1 миллиона гривен.

Также Министр отметил, что в этом году было открыто еще одно важное направление, стимулирующее развитие животноводства. Это − выплата бюджетной дотации селянам, фермерам и членам кооперативов за сданный на перерабатывающие предприятия скот и свиней.

«Кроме того, что мы заинтересовываем селян в выращивании скота, мы стимулируем их сдавать его на перерабатывающие предприятия. Так, за килограмм КРС в живом весе государство доплачивает 2,5 грн, а за килограмм свиней − 1-1,5 грн. И селяне уже откликнулись на предложение государства. Всего по этой программе в регионы уже направлены 3,8 миллиона грн за выращенные и проданные на предприятия 2,5 тысячи молодняка КРС и 4,1 тысячи голов свиней», − отметил Николай Присяжнюк.

Министр также напомнил, что в этом году в госбюджете на развитие животноводства предусмотрено 650 миллионов гривен.